Инвалид рассказал о доступности транспортной структуры в Уфе

- Такое отношение к инвалидам очень обидно. Ну мало ли: сейчас инвалида нет, а через 5 минут он приедет. Ведь есть другие места. Почему нужно занимать именно это, которое специально выделено для инвалида поближе к входу в то или иное учреждение? – искренне возмущается Владимир Максимович.