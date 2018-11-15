Репортаж «Спутник ФМ»: с уфимских дорог ушло 1400 нелегальных автобусов

«У меня мама погибла. Ездила спокойно и попала в аварию на нефазовском автобусе «Башавтотранса» из-за того, что он открыл двери, дернул и все пассажиры упали, кто на асфальт, кто внутри. Две скорые помощи приехали, но мама умерла, потому что кровоизлияние случилось в голову. Я в суд, конечно, не подала из-за такого нерадивого водителя, теперь, думаю, надо было».