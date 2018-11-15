Жители Дорогино продолжают тратить по 100 рублей на проезд в один конец

«432 поменяли на 165б. Все! Едет по такому же маршруту. Нас, конечно, устраивает, маршрут длинный, хороший. Нам в центр города надо добираться до нашей центральной больницы, которая находится на Цюрупы. Поменялось только наименование. Больше ничего не поменялось!»