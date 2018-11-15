Ранним утром на "Зеленой роще" автобуса ждать пришлось всего две минуты

Подхожу на остановку "Зеленая роща", чтобы уехать до театра кукол. Остановка здесь какая-то неправильная. Красивая, из какого-то камня, но непосредственно на ней пассажиры никогда не стоят. Они по привычке, сложившейся годами, стоят чуть поодаль, шагах в тридцати.