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Ранним утром на "Зеленой роще" автобуса ждать пришлось всего две минуты

15 ноября 2018, 02:14
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
5.55 - 6.02, остановка "Зеленая роща".

Надо попасть на работу пораньше, поэтому выхожу с запасом. Во дворе и по дороге на остановку светло, горят все фонари, а один фонарь и вовсе умный - включился по датчику движения.

Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru

Подхожу на остановку "Зеленая роща", чтобы уехать до театра кукол. Остановка здесь какая-то неправильная. Красивая, из какого-то камня, но непосредственно на ней пассажиры никогда не стоят. Они по привычке, сложившейся годами, стоят чуть поодаль, шагах в тридцати.

Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru

Вижу знак остановки. Нет никакого расписания движения. Хотя через Зеленую рощу ходят как частники, так и "Башавтотранс", как автобусы так, и троллейбусы.

Пока дошел до остановки, на часах уже 6.00.

- Счас автобусы не ходят? - спрашиваю у единственного человека на остановке.

- Почему? Ходят,- говорит он и показывает на огоньки приближающейся маршрутки. Мне повезло, ждать пришлось всего две минуты. Пришел 269-ый, пусть и не напрямую, но я доеду до нашего офиса на Российской.

Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru

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