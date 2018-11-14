Журналисты и волонтеры помогут понять, какой транспорт нужен Уфе

Об этом медиапроекте мы задумывались давно. 25 августа редакция вместе с журналистами других СМИ, блогерами и волонтерами уже проводили суточный проект «Уфалогия», в ходе которого мы опрашивали уфимцев, насколько комфортно им живется в городе и что бы они хотели изменить. Большинство ответов было про транспорт. Именно он доставлял тогда неудобства горожанам.