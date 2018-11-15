mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Проспект Октября: «слоны» и «бегемоты» стремятся попасть на улицу Ленина

15 ноября 2018, 17:13
Фото: Максим Балобанов / Mkset.ru
12:30, остановка «Округ Галле».

В предвкушении обеденного часа жители Уфы количественно пополнили автобусные остановки. У каждого - свой пункт назначения. Но, к примеру, чтобы уехать с «Округа Галле» куда-то в сторону Черниковки, необходимо временно ютиться с такими же «счастливыми» не обладателями персонального авто на небольшом клочке столицы.

Пространство для остановки – так называемого «отстоя» для потенциальных пассажиров здесь очень небольшое. Еще год назад они вполне комфортно растекались вдоль десятиметрового тротуара. Сейчас львиную часть этого пространства – вдоль бордюра – прикрывает металлическая изгородь. Таким образом, одновременно принять в свое чрево горожан могут не более трех маршруток. За этим лимитом довольно часто, кстати, пристально наблюдает пункт ГИБДД, расположенный в метрах от остановки. Поэтому водители боятся лишних недоразумений и штрафов со стороны работников дорожного правопорядка.

Фото: Максим Балобанов / Mkset.ru

«Кишка» из автобусов, не пересекших улицу Округ Галле, на первой полосе днем в будний день – привычное дело. И хорошо, если это были бы лишь «газельки». Могучий «состав» из 3-4 «Нефазов» подряд выглядит, словно солидный бронепоезд на резиновых колесах. С уставшими от простоя пассажирами.

- Стараюсь экономить каждую копейку. Поэтому стараюсь выбирать автобусы не за 25, а за 20 рублей, - делится пенсионер Мансур Вафин. – Жаль, сейчас их не так много. Вот – собрался повидать внука. Пожалуй, надо было выезжать раньше. Сейчас – в обеденной время – я вряд ли смогу залезть в автобус и ехать с комфортом сидя. Уже подумываю плюнуть на экономию и вызвать такси…

Фото: Максим Балобанов / Mkset.ru

Автобусная лавина в сторону улицы Ленина выглядит не столь обреченно. На Галле транспорт еще как-то умудряется периодически рассасываться. Здесь полных «швах» наступает остановкой позже – на Фирме Мир. Скопище железных «слонов» и «бегемотов» там днем создает категорические «пробки».

В Затон же пока мало кто едет. Рановато…

Официальный партнер медиамарафона «Уфалогия-транспорт» - Группа компаний «Жилстройинвест».

Материалы по теме
Уфалогия: Какой транспорт нужен городуДиректор ассоциации пассажирских перевозчиков: Маршруты в Уфе изменяются незаконноУчастницу проекта «Уфалогия-транспорт» зажало дверью «ПАЗика»
#Новости#Уфалогия: Транспорт#Максим Балобанов#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48