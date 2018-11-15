Проспект Октября: «слоны» и «бегемоты» стремятся попасть на улицу Ленина

Пространство для остановки – так называемого «отстоя» для потенциальных пассажиров здесь очень небольшое. Еще год назад они вполне комфортно растекались вдоль десятиметрового тротуара. Сейчас львиную часть этого пространства – вдоль бордюра – прикрывает металлическая изгородь. Таким образом, одновременно принять в свое чрево горожан могут не более трех маршруток. За этим лимитом довольно часто, кстати, пристально наблюдает пункт ГИБДД, расположенный в метрах от остановки. Поэтому водители боятся лишних недоразумений и штрафов со стороны работников дорожного правопорядка.