266-й маршрут в Уфе: Немой водитель, пыль и сиденья, обтянутые новой тканью

Хотя автобусы ездят часто, их, очевидно, все же недостаточно. На моей остановке они всегда буквально забиты людьми. Часто в них приходится буквально втискиваться. Сегодня ситуация чуть проще: салон «ПАЗика» заполнен, но в нем хотя бы можно развернуться. Основная часть пассажиров – студенты, которые массово выходят на ул. Кирова. После этого в автобусе можно даже сесть и доехать хотя бы с относительным комфортом. Относительным, потому что других плюсов в «ПАЗиках» нет. Они действительно ужасны и всем своим видом, каждым своим движением выдают презрительное отношение к пассажирам, которые, как, видимо, считают перевозчик и городские власти, не заслуживают лучшего.