На уфимском Нефазе обошлись без огнетушителя и контролера

Ближе к десяти утра, когда час-пик пройден, здесь уже почти нет людей, а автобусы ходят не так часто. Вот и я прождала около десяти минут, чтобы сесть на 74, благодаря которому у меня более короткий маршрут. А все потому, что на 290 можно добраться до Нефтяника и Парка Победы, когда 74, обгоняя всех, рисует целый черниковский круг. На остановке обилие рекламы, табличка с названием остановки блекнет на фоне рекламы гриль-бистро. Но предпринимателя все же стоит поблагодарить: благодаря нему на остановке есть видеонаблюдение и освещение ночью.