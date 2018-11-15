Водитель "Башавтотранса" проехал на общественном транспорте Уфы в качестве пассажира

Я доехала с ним до остановки «Спортивная», заплатив 25 рублей. Мужчина же продолжил дорогу на 220-м, ему надо было доехать до микрорайона Зелёная роща. Далее я перешла проспект Октября на остановку в сторону микрорайона Черниковка и села на "ГАЗель" по маршруту 224. На нем за 15 минут доехала до остановки «Улица Российская». Далее до офиса редакции осталось идти всего лишь пару минут. За проезд заплатила ещё 25 рублей.