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Остановка напротив ВДНХ в Уфе: Вроде бы есть, а вроде бы нет

15 ноября 2018, 14:08
Фото: Никита Беззубенко / Mkset.ru
16.30 Остановка "Ботанический сад".

Транспорт останавливается у столба. Причём делают это не все. Я простоял около семи минут, за это время останавливались: Пазик, Газелька и Троллейбус, а вот НефАЗ, несмотря на протесты бабулек у столба, не остановился и промчался мимо.

Фото: Никита Беззубенко / Mkset.ru

Я поднялся по Менделеева выше, пока не дошёл до остановки на пересечении с Сагита Агиша.

В моём понимании у остановки есть две важные функции. Во-первых, обозначать место подъезда общественного транспорта, а во-вторых, защищать людей от погодных выкрутасов. Наши остановки чаще всего не защищают от второго, так как они ограждены только с трёх сторон. Плюс они очень маленькие. На фотографии поместятся человек 5 максимум. Мне кажется, у остановок должен быть определённый формат по площади и обязательная защита со всех четырёх сторон с небольшим входом.

Фото: Никита Беззубенко / Mkset.ru

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