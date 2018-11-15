Остановка напротив ВДНХ в Уфе: Вроде бы есть, а вроде бы нет

В моём понимании у остановки есть две важные функции. Во-первых, обозначать место подъезда общественного транспорта, а во-вторых, защищать людей от погодных выкрутасов. Наши остановки чаще всего не защищают от второго, так как они ограждены только с трёх сторон. Плюс они очень маленькие. На фотографии поместятся человек 5 максимум. Мне кажется, у остановок должен быть определённый формат по площади и обязательная защита со всех четырёх сторон с небольшим входом.