Едем с йеменскими первокурсниками: в Уфе холодно, но недорого

Возле Сельхоза кто-то нас подрезает, автобус дернулся, мы не упали. Кондуктор обьясняет, что водитель не виноват, кто-то на дороге торопится. Салон заполняется, кондукторка со стратегической позиции обозревает салон в поисках тех, кого пора обилетить. Входят два мужика современного «бородатого» вида с рюкзаками, оглядывают меня. Сажусь писать репортаж под уютный храп того молодого папаши, оглянулся - 17:52, моя остановка, 50 лет, пора выходить. На остановке пригорюнился ушатанный 266-й, под которым разложено сиденье, чтобы водитель мог починить задний мост. Самого водителя не видать: крепкий мужик, похожий на него, с тюбиком какой-то автокосметики направляется к субару форестер. Дорога заняла полчаса.