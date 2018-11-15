«Опоздание неизбежно»: Можно ли ездить на обед в Уфе на автобусе?

Поднимаюсь в редакцию, останавливаю секундомер. На все про все ушло 1 час 10 минут. И это при том, что я выбрал ближайшее нужное кафе и ел довольно быстро. Об обеде в ресторане и мечтать бесполезно – вернешься на работу в лучшем случае через полтора часа.