Как в Уфе доехать до работы за 17 минут

Собственно, я об этом писал много раз. Уфе нужна система, тем более, что на некоторых улицах она уже есть. Надо просто распространить этот опыт на другие улицы. Нельзя просто так брать и убирать маленькие автобусы с дальних направлений и второстепенных улиц. Нельзя рушить то, что уже работает. Надо просто связывать все это воедино.