Транспортный коллапс в Уфе: "Гостиный двор"

Мы решили проверить количество автобусов в час пик и обнаружили, что дорога переполнена автобусами. Часто бывает так, что они выстраиваются в очередь и мешают друг-другу.

Мы попытались посчитать количество автобусов, деля их на три типа: "НефАЗ", "ПАЗик" и "Газель". Было сложно и у нас получилось отразить только примерные цифры. "НефАЗ"ы высадили пассажиров более 20 раз. Надоевшие всем "ПАЗики" проехали не менее 30 раз. Автобусов, именуемых в народе "Газельками", было более 50-ти.