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«Ночные волки» высказали свое мнение о дорожно-транспортной ситуации в Уфе

15 ноября 2018, 10:28
Фото: Эльвина Апарина / kp.ru
09.30 Трасса Уфа-Аэропорт.

Мы проехали по маршруту бульвар Ибрагимова-Аэропорт в 9:30 на легковом автомобиле.

Дело в том, что с 10 ноября мотоциклистам уже не очень удобно ездить по дорогам на своем двухколесном транспорте, поскольку асфальт становится слишком холодный, и мотоциклы отправляют на зимовку. Так что "волки" и их соратники могут участвовать в дорожном движении уже чаще в качестве пешеходов либо водителей других видов транспорта.

За рулем темно-синего «Сузуки Гранд Витара» находился Семен Кулагин, президент отделения «Ночные Волки «Южный Урал». Он рассказал, с какими проблемами сталкиваются летом мотоциклисты из-за общественного транспорта.

В период нашей поездки час-пик уже прошел, автомобилей и автобусов на проспекте Салавата Юлаева, по которому мы устремились в сторону Аэропорта, было мало. Людей на остановках уже тоже поубавилось, было 5-7 человек, не больше. Мы попросили Семена поделиться своим мнением о транспортной ситуации в городе.

Фото: Эльвина Апарина / Kp.ru

- В первую очередь, самая серьезная проблема - это пробки. Городу нужны большие и комфортные автобусы, от маленьких нужно избавляться. А все почему? Возьмем, к примеру, «ГАЗели» – в них помещается максимум 13 человек, а взять тот же «НефАЗ» – в нем могут уехать около 60 пассажиров. При этом две «ГАЗельки» на остановке и в пути занимают место одного «НефАЗа», вот тебе и решение проблем с пробками, - рассуждает Семен.

Вторая серьезная задача, по его мнению, касается трамвайного движения.

- Давно уже нужно привести в порядок трамвайные рельсы и трамвайные остановки. Ведь летом из-за торчащих рельсов легко можно упасть на них – такая опасность угрожает и пассажиру, и мотоциклисту, да и автомобиль может там застрять, - говорит наш собеседник

Что же касается трамвайных остановок – так их, по сути, можно сказать, что нет, люди из электротранспорта выходят и попадают прямо на проезжую часть, тем самым создавая аварийную ситуацию.

- «Дорожные войны» на остановках можно прекратить хотя бы путем установки на них небольших ограждений, которые уже появились кое-где в городе, но их пока слишком мало, - уверен Семен. – Еще важно, чтобы автобусы останавливались конкретно на остановках, а не до или после них».

По пути в аэропорт автобусов на дороге было мало, а те, что ехали, двигались строго по правой полосе, не нарушая правил.

Что касается дорожного покрытия, то на протяжении от проспекта Салавата Юлаева до Аэропорта «ночные волки» признали ее удовлетворительной.

Официальный партнер медиамарафона «Уфалогия-транспорт» - Группа компаний «Жилстройинвест»

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