«Ночные волки» высказали свое мнение о дорожно-транспортной ситуации в Уфе

- В первую очередь, самая серьезная проблема - это пробки. Городу нужны большие и комфортные автобусы, от маленьких нужно избавляться. А все почему? Возьмем, к примеру, «ГАЗели» – в них помещается максимум 13 человек, а взять тот же «НефАЗ» – в нем могут уехать около 60 пассажиров. При этом две «ГАЗельки» на остановке и в пути занимают место одного «НефАЗа», вот тебе и решение проблем с пробками, - рассуждает Семен.