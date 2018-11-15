Мы искали детей по всей Черниковке: уфимцы рассказали о проблемах 51-го маршрута

Невзрачная остановка, но такая важная для нескольких десятков уфимских детей с ограниченными возможностями здоровья. Рядом находится коррекционная школа-интернат N 92". Дети с нарушением в развитии каждый учебный день приезжают на общественном транспорте. За годы учёбы они выучили маршрут: как доехать и на чем доехать. Им не нужна ни вывеска, ни расписание движения, которых на остановке и так нет.