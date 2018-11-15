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Нелегалов в Уфе нет - Ростехнадзор

15 ноября 2018, 04:12
Фото: Константин Климов / Mkset.ru
07.15, Гурьевская, 41а.

У инспекторов ГИБДД и Ростехнадзора, следящих за транспортом в Уфе, рабочий день начинается в 7 утра с развода, где им сообщают о Уфалогии и журналисте, который проведёт с ними этот день.

Далее доводится оперативная информация и решается где будут выставлены посты.

- Надо было вам недели две назад приехать, когда мы всех арестовывали, сейчас нелегалов не осталось, - говорит инспектор Ростехнадзора Никита Меркурьев.

В течении двух недель после «объявления войны” нелегалам, в Башкирии было арестовано и помещено на штрафные стоянки 90 автобусов, перевозивших людей без разрешения муниципальных органов власти, остальные попрятались и на маршруты не выходят.

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