Журналист Башинформа ехала от «Белоречки» в центр Уфы в теплом, но грязном «Нефазе»

Наш третий маршрут никогда не бывает чистым, хотя я считаю его «лицом» города. Он идет через ж/д вокзал, то есть гости приезжают и видят вот это состояние. Перед саммитами и немного после остановки объявляли, были и телевизоры, и вывески. Не знаю, куда делись мониторы. Можно было бы погоду хотя бы показывать, новости республики. Отмечу, что вечером кондукторов почему-то в «НефАЗе» нет. Вот сегодня утром тут есть кондуктор, а часто и утром нет. Водитель сам «обилечивает»: наличку берет, а билет не дает - упущение по налогам. Понравилось, что часто стал ходить 31-й автобус, даже в 20.30, что редко для нашего города», — поделился он. На последующих остановках заходило все больше пассажиров, но такого, чтобы была давка и толкучка – нет. По словам кондуктора, наплыв пассажиров бывает около 07.30 – в это время не протолкнуться. А днем он ездит полупустой. В вечерний час пик также людно.