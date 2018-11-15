Успеть за 60 минут: До конца года в Уфе появятся часовые билеты

Все будет происходить автоматически: прикладываете карту, а система уже знает, когда вы в крайний раз оплачивали проезд. Если часа не прошло, вам выдают нулевой билет. Ну а если не успели - всё-таки придется заплатить второй раз. Стоимость проезда по часовой карте будет равна 30 рублям. Это чуть дороже 25 рублей, однако, это не 50 рублей, которые нужно заплатить за пересадку, например, жителю Затона, чтобы попасть в Черниковку.