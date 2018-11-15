Грязно, холодно, мало автобусов: Чего не хватает уфимцам в сфере транспорта

Валентина Голубева: В автобусах «Башавтотранс» не объявляются остановки. Теперь, когда автобусы переполнены, мы, простые пассажиры, не видим, где едет автобус, и, когда уже узнаем свою остановку, невозможно добраться до выхода, т.к. автобус переполнен. В зимнее время окна заморожены, и также не видно, какая остановка. Автобусы трогаются с места, когда входящие люди еще висят на подножке, и перед носом уже возникает кондуктор, не терпящий ожиданий в оплате за проезд. Люди не могут передвигаться по салону автобуса – их кидает из стороны в сторону от дерганья автобуса. Просим навести порядок с объявлением остановок и чтобы водители не жали на газ, когда люди еще не успели толком войти в салон автобуса.