mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат Горсовета Андрей Борисов: “Улучшения транспортной ситуации в Уфе налицо”

15 ноября 2018, 08:11
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
12:55. Горсовет.

Медиакорсеть связалась с депутатом Горсовета Андреем Борисовым и попросила оценить его ситуацию с общественным транспортом в Уфе.

- Добрый день, Андрей Евгеньевич. Как вы оцениваете транспортную ситуацию в Уфе, что вас в ней не устраивает и как бы вы хотели её изменить?

Я считаю, что с начала октября улучшения в транспортной сфере Уфы налицо. На улицах города стало спокойнее и свободнее. Автобусы “Башавтотранса” намного удобнее, чем тесные “Газели” нелегалов. С 1 октября в Горсовете прошло пять заседаний на эту тему. Всего было пересмотрено 17 маршрутов. 14 схем было изменено. “Башавтотранс” попросил добавить в семь новых маршрутов дополнительные автобусы, мы это поддержали.

В целом, тенденция по улучшению транспортной ситуации в городе меня радует.

Я сам не пользуюсь общественным транспортом, но мониторю ситуацию через сотрудников, по их словам, положительные изменения есть. Еще такое наблюдение: на улице Адмирала Макарова двор нашего офиса всегда был забит транспортом нелегалов. После реформы, двор освободили.

Материалы по теме
Журналист Башинформа ехала от «Белоречки» в центр Уфы в теплом, но грязном «Нефазе»Крайне положительное впечатление: 270 маршрут оказался близок к идеалуВ "Башавтотранс" перешли около ста нелегалов
#Новости#Уфалогия: Транспорт#Минзаля Аскарова#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44