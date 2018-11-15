В "Башавтотранс" перешли около ста нелегалов

- С владельцами автобусов, прошедших технический контроль, мы заключили договоры. Помимо них ещё порядка 20 человек были приняты в штат водителями наших больших автобусов, - говорит Сергей Паскин, заместитель генерального директора "Башавтотранс" по перевозкам. Кстати, в Уфу всё-таки планируется купить около 100 (надо, конечно, около 200) автобусов большой вместимости. Конкурсные процедуры по закупке будут начаты уже в этом году, по словам, Сергея Паскина. Ну, а когда придут новые автобусы - ну тут уж подождать придется, как там конкурс пойдет.