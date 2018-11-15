Крайне положительное впечатление: 270 маршрут оказался близок к идеалу

Сажусь на остановке «Театр кукол» в сторону «Спортивной» на 270-м микроавтобусе.
На стене слева висят листы с различными памятками на двух языках (русском и башкирском), маршрутным листом и лицензией от 2004 года. Салон чистый, сиденья как новые, в маршрутке достаточно тепло.
При этом очень много стоящих пассажиров, крайне неудобно пробираться к выходу, хотя казалось бы, уже не час-пик. Пришлось встать за одну остановку, чтобы успеть к выходу. Водитель объявлял каждую остановку, при этом если не было выходящих – проезжал мимо. Скорее всего, из-за того, что зайти новым пассажирам было уже невозможно.
Водитель наш оказался очень вежливым, даже в ответ на приказной тон не особо доброжелательного пассажира, попросившего: «Э, останови на следующей!», он ответил: «Да, конечно».
В самом начале поездки я попросила предупредить меня, когда будет остановка «спортивная», водитель любезно за одну остановку громко известил: «Девушка, которой до «Спортивной», Вам на следующей выходить!».
Доехала я очень быстро, водитель ехал мягко, даже стоящие пассажиры не испытывали неудобств, лишь немного придерживались за поручни, которые, кстати, есть по всему салону.
Проезд при этом стоит 30 рублей, передо мной стояла девушка, которая расплачивалась тысячной купюрой. Однако водитель при виде крупной купюры остался всё также спокоен и улыбался, что, согласитесь, встречается в наших маршрутках очень редко.