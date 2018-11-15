Крайне положительное впечатление: 270 маршрут оказался близок к идеалу

При этом очень много стоящих пассажиров, крайне неудобно пробираться к выходу, хотя казалось бы, уже не час-пик. Пришлось встать за одну остановку, чтобы успеть к выходу. Водитель объявлял каждую остановку, при этом если не было выходящих – проезжал мимо. Скорее всего, из-за того, что зайти новым пассажирам было уже невозможно.