Источник: Полицейский-насильник из Уфы Матвеев связан с «золотым прокурором Гарри»

- Не только добычу ПГС, но и производство строительных материалов, шлакоблоков, например, весь строительный бизнес под Матвеевым был. Также весь вторцветмет - все пункты приема контролировались им. А что касается связей с Гарифуллиным - все верно, они там такие дела творили! Если на следствии его спросят, он может про "Гарри" много интересного рассказать, - сказал нам другой источник, также знакомый с ситуацией.