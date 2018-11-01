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Источник: Полицейский-насильник из Уфы Матвеев связан с «золотым прокурором Гарри»

1 ноября 2018, 05:16
Фото: agidel.ru
Медиакорсети стали известны некоторые интересные эксклюзивные подробности из жизни вчерашнего главного подозреваемого в изнасиловании полицейского.

Матвеев Эдуард Валентинович, начальник РОВД по Уфимскому району, главный вчерашний насильник, по версии следствия. Мы поговорили с источником, который знает этого персонажа в погонах, информирован о некоторых аспектах его жизни и карьерного роста. Все нижеследующее написано со слов заслуживающего доверие источника.

- На Матвеева возбуждали уголовное дело по факту продажи автомобиля с перебитыми номерами, машина в угоне была. Дело тогда прикрыли, "важняки" (следователи, расследующие особо важные дела, прим.) расследовали, вроде в начале 2010-х дело было, – продолжает наш источник.

По словам нашего информированного собеседника, Эдуард Матвеев связан с уже знакомым нам «золотым прокурором» Рамилем Гарифуллиным по кличке «Гарри». Они, как-никак, возглавляли правоохранительные ведомства в одном районе.

- Они вместе с «Гарри» дела с землей творили, они коррумпированы друг с другом. Матвеев по указанию зама Гарифуллина и его подельника (сейчас возглавляет одну из районных прокуратур, прим.) уволил одного из своих заместителей. Матвеев также крышевал незаконную добычу ПГС (песчано-гравийная смесь) в карьерах. Выходцы с Кавказа возили песок, а Матвеев давал ГАИ, чтобы прикрывать, – продолжает наш собеседник.

Другой наш источник, также знакомый с ситуацией, подтвердил вышеизложенные факты.

- Не только добычу ПГС, но и производство строительных материалов, шлакоблоков, например, весь строительный бизнес под Матвеевым был. Также весь вторцветмет - все пункты приема контролировались им. А что касается связей с Гарифуллиным - все верно, они там такие дела творили! Если на следствии его спросят, он может про "Гарри" много интересного рассказать, - сказал нам другой источник, также знакомый с ситуацией.

Напомним, что Эдуард Матвеев является одним из трех подозреваемых в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 23-летней дознавательницы того же отдела.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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