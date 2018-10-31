mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В уфимских кинотеатрах Хэллоуин отметят выходом картины «Ужастики 2»

31 октября 2018, 06:20
Фото: Youtube.com
Фильм выйдет 1 ноября.

На волне успеха первого фильма «Ужастики» сценаристы сиквела решили не ограничиваться историями двухсот книг серии, а придумать свой оригинальный сюжет под впечатлением любимых книг. Главными действующими лицами новой истории стали трое обычных ребятишек, которые спасают свой город от чудовищной катастрофы. Дело в том, что кукольный Слэппи, один из самых известных персонажей книг Стайна, на этот раз разошёлся не на шутку.

В новом фильме «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» центральными персонажами стал члены семьи Куинн, которую ожидает новый каскад увлекательных, страшных и смешных событий.

Ночью в канун Дня всех святых тихий городок превращается в чудовищную вечеринку для всевозможных монстров, начиная с гигантских мишек Гамми и заканчивая мерзкими садовыми гномами. Подростки заручаются поддержкой живущего по соседству мистера Чу (Кен Жонг), пытаясь спасти Кэти и весь город от коварного плана Слэппи.

Фильм «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» выйдет в прокат с 1 ноября во всех уфимских кинотеатрах.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48