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Ульфат Мустафин назвал первостепенной задачей создание новой транспортной системы

30 октября 2018, 09:14
Он отметил, что поддерживает действия врио главы республики по данному вопросу.

Сегодня, 30 октября, во время своего первого оперативного совещания в мэрии новый сити-менеджер Уфы Уфы Ульфат Мустафин подчеркнул, что поддерживает действия Радия Хабирова в сфере общественного транспорта. Кроме того, мэр отметил, что построение системы общественного транспорта станет его главной задачей.

Ульфат Мустафин обратился к администрации с просьбой подготовить документ, в котором будет указана информация о тех маршрутах, что уже имеются, а также о планируемых. Тему нелегальных перевозчиков сити-менеджер также не обошел вниманием: по его словам, 350 владельцев автобусов готовы начать работать легально и «встроиться» в новую транспортную систему.

-Это работа продолжается. В первую очередь, необходимо составить план перевозок на ближайшие пять лет. Кроме того, меня волнует тема дальнейшего развития электротранспорта в Уфе. В том числе вопрос разорванного трамвайного сообщения между северной и южной частью города.

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