Ульфат Мустафин назвал первостепенной задачей создание новой транспортной системы

Ульфат Мустафин обратился к администрации с просьбой подготовить документ, в котором будет указана информация о тех маршрутах, что уже имеются, а также о планируемых. Тему нелегальных перевозчиков сити-менеджер также не обошел вниманием: по его словам, 350 владельцев автобусов готовы начать работать легально и «встроиться» в новую транспортную систему.