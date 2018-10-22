“У нас не было шанса стать легальными”: В Уфе прошел рейд на остановке транспорта

Водитель первой “Газели” Дмитрий признается, что уже три года занимается перевозкой без маршрутной карты. На его транспорте висит табличка: “Данный автобус является экскурсионным с предоставлением вам услуги: “Автобусная экскурсия без познавательных целей, без экскурсовода, без аудио и видео сопровождения”. По словам Александра Косолапова, это не что иное, как попытка уйти от ответственности не только перед властями, но и перед пассажирами.