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Жизнь барачья-2: В аварийном жилом бараке в Уфе рухнула кирпичная стена

24 октября 2018, 18:25
Речь идет про многострадальный дом по улице Руставели, 70/7.

Сегодня, 24 октября, вечером, произошло очередное серьезное ЧП в аварийном бараке по улице Руставели, 70/7.

- Обрушение стены произошло на 1-м этаже барака, прямо над местом, где месяц назад произошло затопление горячим кипятком, - сообщили жильцы в соцсетях. У них нет сомнений, что это два факта – затопление и обрушение стены – взаимосвязаны.

Из сообщения в соцсетях следует, то жильцы в панике. Обрушение произошло в комнате №4. Они пытаются связаться с домоуправлением и вызвать специалистов.

Напомним, данный брак приобрел дурную славу уже далеко за пределами Башкирии, о нем несколько раз рассказывали на федеральных телеканалах. О нем снимали видеоклипы, проводили разные акции, однако решить окончательно проблему так и не удалось до сих пор. Ранее здесь прогнил пол.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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#Новости#ЧП#Татьяна Майорова,#Происшествия
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