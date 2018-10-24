Жизнь барачья-2: В аварийном жилом бараке в Уфе рухнула кирпичная стена

Напомним, данный брак приобрел дурную славу уже далеко за пределами Башкирии, о нем несколько раз рассказывали на федеральных телеканалах. О нем снимали видеоклипы, проводили разные акции, однако решить окончательно проблему так и не удалось до сих пор. Ранее здесь прогнил пол.