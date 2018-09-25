Жизнь барачья: Аварийный барак-легенду на Руставели в Уфе затопило кипятком

- С 17.00 мы пытались безуспешно вызвать МЧС, нам отвечали, что отправили спецбригаду, которая добралась до нас только ближе к сумеркам. Работница ЖЭУ, до которой также дозвонились с просьбой о помощи, наорала на нас и сообщила, что помочь сегодня не могут, так как уже шестой час вечера. Мы обратились за поддержкой в юристу Эльзе Маулимшиной, которая разместила о нашем несчастье сообщение в соцсетях, - рассказала жительница дома Вадига Фахретдинова.