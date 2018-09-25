Следком Башкирии: Определен инвестор для покупки квартир для жильцов дом на Руставели

Представители следкома напомнили, что ведется следствие по уголовному делу, которое было возбуждено в марте текущего года в ходе мониторинга СМИ. Главным поводом для проведения расследования тогда стал факт длительного проживания в этом доме семьи с ребенком-инвалидом. В результате многодетная семья в июле 2018 года получила ключи от новой квартиры. Но следствие на этом не прекратилось.