В печально известном аварийном доме на Руставели в Уфе отключили свет

- То есть, в одной комнатке площадью 5 кв. метров по договорам соцнайма проживают де-юре по 3-4 семьи, а де-факто только одна - самая стойкая, та, которой уже некуда идти, та, которая, ежедневно проживая в этом коммунальном аду, растит в нем детей – кстати, победителей олимпиад, танцевальных конкурсов, отличников и хорошистов. То есть родители - не маргиналы, просто их зарплаты не достаточно ни для получения ипотеки, ни для того, чтобы самостоятельного накопить на лучшее жилье или арендовать его, - рассказала Эльза Маулимшина.