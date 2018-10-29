На чиновников Кубани возбудили уголовное дело по статье «Халатность»

Полицейские считают, что подозреваемые должностные лица знали о возможной угрозе для населения в период с 24 по 26 октября. Чиновникам было заранее известно об экстремальных погодных условиях, которые возникнут на подведомственной им территории. Государственные служащие не приняли мер, необходимых для защиты своих земляков. В итоге из-за сильных дождей были затоплены жилые дома, а также различные здания и сооружения. В результате непогоды в Хадыженске погиб мужчина, а в станице Кабардинской двое мужчин и одна женщина. Все жертвы были пожилыми людьми.