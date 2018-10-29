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На чиновников Кубани возбудили уголовное дело по статье «Халатность»

29 октября 2018, 17:00
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на госслужащих администрации Апшеронского района Краснодарского края.

Чиновников обвиняют в преступной халатности, повлекшей гибель людей из-за наводнения. Об этом пишет RNS.

Полицейские считают, что подозреваемые должностные лица знали о возможной угрозе для населения в период с 24 по 26 октября. Чиновникам было заранее известно об экстремальных погодных условиях, которые возникнут на подведомственной им территории. Государственные служащие не приняли мер, необходимых для защиты своих земляков. В итоге из-за сильных дождей были затоплены жилые дома, а также различные здания и сооружения. В результате непогоды в Хадыженске погиб мужчина, а в станице Кабардинской двое мужчин и одна женщина. Все жертвы были пожилыми людьми.

По версии следствия, работники администрации Апшеронского района не предупредили граждан о надвигающейся опасности. Жители Кабардинского сельского и Хадыженского городского поселений не были заблаговременно эвакуированы в безопасные места.

На данный момент сотрудники Следственного комитета России устанавливают всех виновных в халатности кубанских чиновников.

Напомним, наводнение в Краснодарском крае было вызвано проливными дождями обрушившимися на регион 24 и 25 октября. Под воду ушли 29 населенных пунктов в трех муниципальных образованиях. Стихия разрушила два автомобильных и один железнодорожный мост. Без электричества остались жители 20 населенных пунктов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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