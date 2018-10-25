В Башкирии пациентку с орфанным заболеванием лишали необходимых лекарств

Ранее мы писали о том, что в бюджете на 2019 год предусмотрели сумму на приобретение лекарств для людей с орфанными (редкими) заболеваниями в размере почти 2 миллиардов рублей. При этом ранее запланированный объем увеличился на 700 миллионов.