После смерти подростка в Башкирии проверят закупки лекарств от редких болезней

Напомним, весной вопрос снабжения медикаментами лекарствами обсуждался на уровне руководства республики. Представители минздрава РБ объяснили перебои с препаратами тем, что на федеральном уровне изменился порядок проведения их закупок, но специалисты ведомства не успели оформить документы надлежащим образом. Виновные были наказаны, средства на приобретение препаратов из бюджета республики выделены и одна фармкомпания даже готова была предоставить на несколько месяцев препарат бесплатно. Однако ситуация кардинально не изменилась. И случай с гибелью подростка стал тому дополнительным подтверждением. Тем более, что он далеко не первый, ранее из-за недостатка лекарств в Башкирии уже скончались несколько человек, страдавших легочной гипертензией.