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В Башкирии врачи лишали ребенка-инвалида лекарств от эпилепсии

23 августа 2018, 09:43
Мать больного обратилась в прокуратуру, после чего мальчик стал получать необходимые лекарства в полном объеме.

Девятилетний малыш из Бакалинского района с апреля текущего года должен был бесплатно получать противоэпилептические препараты по решению врачебной комиссии, однако в мае и июне его права были нарушены - препаратов он не получал, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Врачи предложили матери ребенка заменить отсутствующий в аптеке препарат на аналог, на который у малыша была аллергия. Мать обратилась в прокуратуру, после чего в судебном порядке от минздрава региона потребовали бесперебойно обеспечивать несовершеннолетнего лекарствами в назначенном объеме за счет бюджета республики.

В результате прокурорского вмешательства ребенок стал систематически получать лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, что прокуратура Башкирии выявила более тысячи нарушений в сфере здравоохранения. Наиболее частое нарушение – необеспечение больных необходимыми лекарственными препаратами.

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