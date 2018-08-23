В Башкирии врачи лишали ребенка-инвалида лекарств от эпилепсии

Девятилетний малыш из Бакалинского района с апреля текущего года должен был бесплатно получать противоэпилептические препараты по решению врачебной комиссии, однако в мае и июне его права были нарушены - препаратов он не получал, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Врачи предложили матери ребенка заменить отсутствующий в аптеке препарат на аналог, на который у малыша была аллергия. Мать обратилась в прокуратуру, после чего в судебном порядке от минздрава региона потребовали бесперебойно обеспечивать несовершеннолетнего лекарствами в назначенном объеме за счет бюджета республики.
В результате прокурорского вмешательства ребенок стал систематически получать лекарства.
Напомним, ранее мы писали о том, что прокуратура Башкирии выявила более тысячи нарушений в сфере здравоохранения. Наиболее частое нарушение – необеспечение больных необходимыми лекарственными препаратами.