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В Уфе установят детскую площадку за 2 миллиона рублей

22 октября 2018, 09:48
Ее установят в микрорайоне Инорс.

Оборудование для детской игровой площадки установят во дворе дома по улице Ферина, 19/3. Стоимость государственного контракта составляет 1,9 миллиона рублей. Информация о проведенном конкурсе размещена на сайте госзакупок и в информационной системе СПАРК.

Установка детского городка должна произойти уже в этом году. Детишки смогут порезвиться на трех игровых площадках, покататься на качелях, посидеть после игр на скамье, покататься на диване-качелях или на качалке на пружине, построить городки в песочном дворике.

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#Новости#Госзакупки#Дети#Марат Гареев#Город
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