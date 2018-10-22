В Уфе коллективу ГУП «Башавтотранс» представили нового руководителя

Тимур Мухаметьянов, представляя сотрудникам нового руководителя, отметил, что перед предприятием стоят ключевые задачи по повышению качества предоставляемых услуг и совершенствованию организации пассажирских перевозок. Если говорить точнее, то в недельный срок Надиром Самиевым должны быть подготовлены предложения по финансовому оздоровлению предприятия и антикризисный план для его сохранения, а также финансово-экономический прогноз до 2022 года.