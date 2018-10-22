Разим Махиянов ушел с поста генерального директора «Башавтотранса»

Хабиров отметил, что ряд филиалов «Башавтотранса» переданы в управление членам семьи арбитражного управляющего Урала Ахметова, не исключил, что такая кадровая политика, а также сделки по продаже активов ГУП были частью антикризисного управления предприятием, и в то же время усмотрел в них и элементы «коррупционной политики».