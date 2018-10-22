Минобразования Башкирии закупит антинаркотические листовки на 200 тысяч рублей

Республиканское министерство образования крепко озаботилось проблематикой наркотиков среди жителей Башкирии и решило с этим бороться. Для этого ведомство, в частности, будет проводить широкую, судя по всему, пропагандистскую работу: будут закуплены книги, брошюры, листовки, прочие подобные печатные материалы, рассказывающие о вреде наркотиков.
Стоимость контракта на изготовление всей этой полиграфии – 200 тысяч рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок и в информационной системе «СПАРК-Интерфакс».