Ялалов — первый после Собянина мэр в России: рейтинг

-Как важное достижение мэра следует отметить значительно увеличившийся объем федерального финансирования дорожных работ, проводимых в Уфе. Так, благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году объём ямочного ремонта снизился в 4 раза. Всего же в этом году в рамках проекта ремонтом было охвачено 55 участков городской улично-дорожной сети. Неплохие результаты заметны и в сфере жилищного строительства. За 2017 год в Уфе было введено в эксплуатацию 675 тыс. кв.м. жилья, в том числе 333 тыс. кв.м. многоэтажных жилых домов, 342 тыс. кв.м. индивидуальных жилых домов. Город по-прежнему сохраняет за собой высокий событийный потенциал. Четвертый Уфимский международный марафон, привлек более 3,6 тысячи спортсменов из 16 стран. Не сомневаюсь, что и в новом качестве, какой бы пост он не занял, Ирек Ялалов будет помнить об Уфе и делать для города все, что в его силах.