mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ирек Ялалов о недостатке мест для захоронений: Придется хоронить всех стоя?

25 сентября 2018, 10:30
Сити-менеджер попросил разобраться в проблеме не мэрию, а журналистов.

Во время оперативного совещания в городской мэрии 25 сентября глава администрации УфыИрек Ялалов затронул тему недостатка площадей для захоронений:

-Придется хоронить всех стоя? Злая шутка, что делать? Почему рядом с Южным кладбищем возникла огромная территория на строительство частного кладбища. Журналисты, разберитесь!

По данным РБК-Уфа, ежегодно необходимо выделять 7 гектаров для захоронения 12 тысяч человек. Южное кладбище работает ограниченно, и в ближайшее время будет закрыто, ресурсов Северного кладбища хватит лишь на три года.

Материалы по теме
Ирек Ялалов о Стратегии-2030: Если вы не думаете о будущем, у вас его нетИрек Ялалов: Нужно восстанавливать нормальное авиасообщение между городамиИрек Ялалов о своей отставке: В каких-то моментах я был жестокий, но ничего личного
#Новости#Ирек Ялалов#Мэр#Администрация Уфы#Уфа#Горсовет Уфы#Виктория Куприянова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48