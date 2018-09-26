Отец-алиментщик, задолжавший сыну более миллиона, отправится в колонию

-С учетом предыдущих судимостей суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры города Октябрьский.