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В Башкирии осудили мать, задолжавшую алименты дочери

17 сентября 2018, 15:39
В суде установили, что она задолжала родной дочери около 220 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 43-летняя жительница Давлеканово признана виновной в неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Женщина не выплачивала алименты на содержание дочери 2020 года рождения, которую воспитывает бабушка.

С 2016 года она задолжала девочке более 220 тысяч рублей. Все это время она злоупотребляла алкоголем, трижды была судима за кражи.

С учетом предыдущей судимости мировой судья приговорил женщину к 1 году 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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