В Башкирии осудили мать, задолжавшую алименты дочери

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 43-летняя жительница Давлеканово признана виновной в неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Женщина не выплачивала алименты на содержание дочери 2020 года рождения, которую воспитывает бабушка.
С 2016 года она задолжала девочке более 220 тысяч рублей. Все это время она злоупотребляла алкоголем, трижды была судима за кражи.
С учетом предыдущей судимости мировой судья приговорил женщину к 1 году 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.