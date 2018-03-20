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В Башкирии мужчина платил алименты вместо полного тезки из Волгограда

20 марта 2018, 18:24
Сергей это узнал, когда с его счета начали пропадать деньги.

Слесарь из города Благовещенск, отец троих детей Сергей Никитин платил алименты вместо своего полного тезки из города Волжский Волгоградской области. У мужчин полностью совпадали не только фамилии, имена и отчества, но даже дата рождения и имена жен.

Пока Сергей обратился в банк, у него успели списать 150 тысяч рублей. Жена мужчины, узнав об этом, почти подала в развод – из-за ошибки системы чуть не развалился 30-летний брак.

Сейчас Сергей Никитин намерен через суд вернуть свои деньги, которые он копил долгое время на новую машину – “Ниву”.

Когда мы связались с Сергеем, он был в пути в Волградскую область. - Я еду встречаться с приставами, - сообщил он нам.

– Мой адвокат говорит, что у меня есть все шансы вернуть потерянные деньги. В адвокатской практике уже такое было.

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