«Юлаевцы» уверенно победили в Челябинске: какой сейчас «Салават»?

Цулыгин проигрывает опытным тренерам. Во-первых, в тактике и умении управлять коллективом: в этом плане Дмитрий Квартальнов и Зинэтулла Билялетдинов устроили специалисту мастер-класс. Во-вторых, в способности смотивировать и «зажечь» команду: здесь его обошел Андрей Назаров. По сути, только игра со СКА и остается единственным большим тренерским успехом, команды Ильи Воробьева обычно хорошо играют против «Салавата». Остальных тренеров проигравших команд Цулыгин превзошел тем, что он хорошо учится. Впрочем, не перехвалим – у него и состав один из самых серьезных в лиге. Скажем честно – несколько раз исход встречи решило индивидуальное мастерство. Тренируй Николай Леонидович, например, «Сочи», он бы и не мечтал о том, чтобы ставить в запас Ткачева.