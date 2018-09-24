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«Салават Юлаев» начнет выездное турне с Челябинска

24 сентября 2018, 12:12
Сегодня состоится матч уфимской команды с челябинским «Трактором».

Сегодня начнется вторая выездная серия игр ХК «Салават Юлаев». На выезде команда Николая Цулыгина сыграет с три игры: с челябинским «Трактором», минским «Динамо» и подмосковным «Витязем».

Сегодня, 24 сентября, игра с «Трактором» (Челябинск) начнется в 19:00, 26 сентября встреча с Динамо (Минск) – в 21.30, а 28 сентября игра в Подольске с «Витязем» пройдет в 21.30.

Прямую трансляцию всех матчей можно будет посмотреть на телеканалах КХЛ ТВ и БСТ. В пресс-службе ХК «Салават Юлаев» сообщили, что тренерский штаб взял в поездку 26 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих):

Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов.

Защитники: Павел Коледов, Филип Ларсен, Илья Назаревич, Григорий Панин, Артём Сергеев, Алексей Семёнов, Сергей Терещенко, Александр Ляхов.

Нападающие: Антон Бурдасов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Йоонас Кемппайнен, Дмитрий Кугрышев, Глеб Кузьмин, Максим Майоров, Вячеслав Основин, Вячеслав Солодухин, Владимир Ткачёв, Линус Умарк, Артём Фёдоров, Тему Хартикайнен, Пётр Хохряков, Павел Шэн.

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