Суд одобрил отказ прокуратуры от жалобы в пользу многодетной уфимки Юлии Вольф

По ее мнению, позиция прокуратуры в данном случае оказалась не самая принципиальная. - Я постоянно сталкиваюсь с чудовищной практикой прокуратур, когда они сначала подают жалобы на решения судов в пользу простых выселяемых граждан, а затем берут и свои жалобы отзывают, - считает Эльза Маулимшина. - Люд сначала воодушевляются действиями прокуроров, радуются, что им не нужно нанимать юристов, которые бы написали жалобу. Однако потом их раз за разом ждет горькое разочарование, когда они наглядно сталкиваются с обыкновенным наплевательским отношением к их нуждам и чаяниям.