Театр абсурда: Уфимке Юлии Вольф повторно вручили медаль материнской славы

- Переезд в другой район - это необходимость заново выстраивать коммуникации, это издевательство, и их просто ссылают подальше от центра, - пояснил Шайахметов. - Что касается права на сертификат, то оно пропасть не должно, так как это бы противоречило букве закона, а там сказано, что такое право пропадает только в случае улучшения жилищных условий. Какое же тут улучшение? Та же квадратура, но район хуже. Надо смотреть документы и разбираться.