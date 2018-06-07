Ирек Ялалов встретился с многодетной уфимкой Юлией Вольф по вопросу жилья

5 июня телеканал «Вся Уфа» организовал прямую линию с главой столичной администрации Иреком Ялаловым, в ходе которой мэр отвечал на вопросы граждан. Среди тех, кто задал свой вопрос из выездной студии, была уфимка Юлия Вольф. Она вновь обратила внимание городских властей на ее жилищный вопрос. После прямой линии уфимка лично встретилась с Иреком Ялаловым и его заместителями.