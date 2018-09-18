В Башкирии признан неудачным эксперимент по перевозке школьников «Башавтотрансом»

Эксперимент по передаче на аутсорсинг компании «Башавтотранс» услуг по перевозке детей школьными автобусами члены правительства республики пока признали неудачным. Такое решение было принято на оперативном совещании в Кабинете Министров региона накануне, 17 сентября.
По данным Госкомтранса РБ, перевозка школьников в целом по республике осуществляется более 40 тысяч школьников из 2649 населенных пунктов к 872 школам. Для этого задействован парк школьных автобусов из 1289 человек. Таким образом, свою проблему добраться до школы решили, по сведениям ведомства, 98,8% школьников, которые нуждались в подобной услуге. В основном пока эту проблему муниципальные власти решают самостоятельно, проводят торги для определения исполнителя данной услуги.
В эксперименте с аутсорсингом в исполнении «Башавтотранса» участвовали 86 автобусов, которые были тщательно отремонтированы, приведены в порядок также многие остановочные павильоны и карманы на проезжей части, чтобы обеспечить безопасность детей, ждущих транспорт. Был организован предрейсовый медосмотр водителей, установлены тахографы и система ГЛОНАСС, другие необходимые процедуры.
В конце учебного года Уфимский район, взвесив все «за» и «против», отказался продолжать участие в эксперименте, а Учалинский и Иглинский район решили продолжать в том же духе после некоторой корректировки.
Примечательно, что глава Госкомтранса Башкирии Тимур Мухамедьянов, представивший итоги годичного пилотного проекта, проходившего в Уфимском, Иглинском и Учалинском районах республики, оценил их как удовлетворительные, несмотря на явную убыточность проекта, и предложил распространить на другие муниципалитеты. Однако члены правительства его оптимизма вовсе не разделили.
- Я считаю, что говорить о распространении данного эксперимента на всю республику пока рано. Лично я вижу в нем пока только один плюс – обустройство остановок, а в остальном обнаружилось достаточно много вопросов, - сказал вице-премьер правительства региона, курирующий социальный блок, Салават Сагитов. – Я общался с представителями Учалов, они так и говорят: что успех проекта зависит от финансовой состоятельности муниципалитета. В Учалах удорожание составило 30%, которые были компенсированы из районного и республиканского бюджетов. Но там есть крупные добывающие производства. А как быть дотационным районам? Они наверняка не потянут такую нагрузку. Я считаю, что спешить с аутсорсингом не стоит и рекомендовать его распространение по всему региону можно только при условии хорошего финансирования. «Башавтотранс», подводя итоги, учитывал перевозки и человекочасы, но нужно смотреть гораздо шире.
- Мы считаем отрицательным результатом эксперимента, прежде всего, тот факт, что резко уменьшилось число детей, которые ездят на олимпиады, даже когда речь шла о поездках в пределах республики. Это оборотная сторона аутсорсинга. Следует на будущее внести в договоры об аутсорсинге оказание услуг по перевозке детей на подобные мероприятия, - сообщила министр образования Башкирии Гульназ Шафикова.
Свою «ложку дегтя» в обсуждение добавила и министр финансов республики Рида Субханкулова.
- Я считаю эксперимент неудачным, в том числе и из-за солидного удорожания. Немалая часть затрат потребовалась на ремонт автобусов перед его началом. Рост расходов связан также и с НДС, который пришлось выплачивать такой крупной компании, как «Башавтотранс». Если бы перевозками занимались небольшие МУПы, рост затрат был бы существенно меньше. Мне кажется, стоит привлечь к участию в эксперименте еще 10 районов из числа добровольцев, которые сами попросили привлечь их к этому пилотному проекту. А уже потом делать выводы.
Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов согласился с высказанными аргументами и предложил продолжить пилотный проект еще на один учебный год с учетом его противоречивых итогов в десяти муниципалитетах Башкирии, и уже потом принимать решение.
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