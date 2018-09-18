В Башкирии признан неудачным эксперимент по перевозке школьников «Башавтотрансом»

- Я считаю, что говорить о распространении данного эксперимента на всю республику пока рано. Лично я вижу в нем пока только один плюс – обустройство остановок, а в остальном обнаружилось достаточно много вопросов, - сказал вице-премьер правительства региона, курирующий социальный блок, Салават Сагитов. – Я общался с представителями Учалов, они так и говорят: что успех проекта зависит от финансовой состоятельности муниципалитета. В Учалах удорожание составило 30%, которые были компенсированы из районного и республиканского бюджетов. Но там есть крупные добывающие производства. А как быть дотационным районам? Они наверняка не потянут такую нагрузку. Я считаю, что спешить с аутсорсингом не стоит и рекомендовать его распространение по всему региону можно только при условии хорошего финансирования. «Башавтотранс», подводя итоги, учитывал перевозки и человекочасы, но нужно смотреть гораздо шире.